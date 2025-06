Policisti PU Maribor so med 5. uro včeraj in 5. uro danes obravnavali 117 dogodkov, ki so zahtevali njihovo posredovanje. Skupno so prejeli kar 246 klicev. V tem času so obravnavali 14 kaznivih dejanj in 19 prometnih nesreč, med njimi tudi eno s hudimi telesnimi poškodbami. Dve vozili so zasegli. V Mariboru in na Ptuju so policisti ustavili mladoletna voznika mopedov, ki sta vozila s predelanimi v...