V Mariboru 37-letni moški napadel drugega moškega, niti ni upošteval ukazov policistov Lokalec.si Mariborski policisti so danes, 22. junija 2025, okoli 00.30 ure, na območju Policijske postaje Maribor I obravnavali kršitev javnega reda, in sicer je 37-letni moški udaril 72-letnega moškega. V policijskem postopku 37-letni moški ni upošteval ukazov policistov ter je s kršenjem javnega reda hotel nadaljevati, zato so policisti zoper njega uporabili prisilna sredstva ter mu odredili policijsko pri ...

