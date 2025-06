Sprejet paket strožjih pogojev obratovanja in spremljanje naprav za sežig in sosežig Vlada RS Vlada je sprejela paket podzakonskih aktov s katerimi sledi zahtevam novele Zakona o varstvu okolja glede določitve mejnih vrednosti emisij naprav za sosežig odpadkov ter nadzora nad emisijami. Sočasno je minister za okolje, podnebje in energijo sprejel prenovljen pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.

Sorodno