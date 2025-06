S strožjimi merili za sežig in sosežig odpadkov zadovoljni v Kanalu, cementarni in na ministrstvu RTV Slovenija Slovenija je s predpisi, ki sledijo zahtevam zakona o varstvu okolja, uvedla ene najvišjih standardo v Evropi pri mejnih vrednostih izpustov naprav za sosežig odpadkov. Vladno sprejetje strožjih standardov za sežig in sosežig je pozdravil tudi Alpacem.

