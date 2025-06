300-kilometrska kolesarska pot povezala Slovenijo, Italijo in Hrvaško RTV Slovenija V Novi Gorici so uradno odprli 300-kilometrsko alpsko-mediteransko kolesarsko pot. Kolesarska povezava, ki je lahko tudi pohodniška pot, se začenja v Pušji vasi v Italiji ter prek Posočja, Goriške, Krasa in Brkinov vodi do Opatije na hrvaški rivieri.

