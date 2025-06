V Novi Gorici so danes uradno odprli 300-kilometrsko kolesarsko pot, ki se začenja v Pušji vasi v Furlaniji-Julijski krajini ter prek Slovenije vodi do Opatije na hrvaški rivieri. Ob novi povezavi, ki je lahko tudi pohodniška pot, bo poleti na voljo tudi brezplačni avtobus za prevoz koles na nekaterih relacijah, so povedali na novinarski konferenci. Narava, zgodovina in lokalna kuhinja Alpsko-medite ...