Svet Evropske unije odobril tretjo spremembo Načrta za okrevanje in odpornost Vlada RS Svet Evropske unije v sestavi ministrov za finance je danes odobril tretjo spremembo slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost. Za izvedbo načrta je po novem na voljo 2,23 milijarde evrov iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, od tega 613,25 milijona evrov posojil (prej 1,07 milijarde evrov) in nespremenjena višina nepovratnih sredstev v vrednosti 1,61 milijarde evrov.

Sorodno