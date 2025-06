Nov incident v Gazi: Izraelci ubili najmnj 43 ljudi, ki so čakali na pomoč SiOL.net Izraelske sile so po navedbah palestinske civilne zaščite v Gazi danes ubile najmanj 43 ljudi, med njimi 26 Palestincev, ki so se zbrali v bližini centra za razdeljevanje pomoči. To je zadnji v nizu incidentov s smrtnimi žrtvami, povezan z razdeljevanjem humanitarne pomoči prebivalcem enklave.

Sorodno





















Omenjeni Izrael

Palestina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Sašo Berger

Drago Kavšek

Bojan Kumer

Anže Logar