Izraelski vojaki ubili že 400 Palestincev, ki so čakali na hrano Dnevnik Izraelske sile so danes v Gazi ubile najmanj 72 ljudi, med njimi 21 takšnih, ki so čakali na hrano na točkah, kjer naj bi razdeljevali humanitarno pomoč, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi.

Sorodno













Omenjeni Izrael

Palestina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Nataša Pirc Musar

Luka Dončić

Asta Vrečko