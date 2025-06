Na Brezjah tradicionalno romanje bolnikov, invalidov in starejših RTV Slovenija Bazilika Marija Pomagaj je znova prizorišče tradicionalnega romanja bolnikov in starejših, letos že 57. po vrsti. Romanje je ena od oblik skrbi Cerkve na Slovenskem za bolnike, invalide in ostarele. Slovesno mašo bo daroval koprski škof Peter Štumpf.

