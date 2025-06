Svetišče na Brezjah bo prizorišče romanja bolnikov, invalidov in starejših Nova24TV Narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah bo današnjo tretjo soboto v juniju prizorišče tradicionalnega romanja bolnikov, invalidov in starejših. Letošnje romanje bo že 57. po vrsti. Slovesno romarsko mašo ob 10. uri bo vodil koprski škof Peter Štumpf. Narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje je eno večjih romanj v Cerkvi v Sloveniji. Na njem se, kot so sporočili iz revije Ognji ...

