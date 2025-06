Največja vročina je ob pronicanju nekoliko bolj svežega zraka v primerjavi z včerajšnjim dogajanjem po pričakovanjih rahlo popustila. Najvišje dnevne temperature so danes na Goriškem in na Kraški planoti za dve do štiri stopinje Celzija nižje od včerajšnjih in segajo do okrog 30 stopinj Celzija. Posebno poglavje velja za Trst, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa ob 14 ...