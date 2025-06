Danes popoldne bo prevladovalo sončno vreme. V gorah bo nastajala kopasta oblačnost in iz nje posamezne krajevne plohe in nevihte. Ni izključeno, da bo kakšen nevihtni oblak pozno popoldne ali zvečer dosegel tudi ostale predele. Ponekod v nižinah in ob morju bodo lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 34 stopinj Celzija. Ponoči bo zapihala burj ...