Požari pri Omišu in Makarski podtaknjeni? Policija išče požigalca. SiOL.net Hrvaško obalo okoli Omiša in Makarske so danes zajeli obsežni požari, ki divjajo vse od zgodnjega jutra. V nekaj urah se je ogenj nevarno približal hišam, gasilci so bili nemočni, saj je gašenje oteževal močan veter. Uničenih je najmanj 12 hiš, številne prebivalce in turiste so evakuirali. Poročajo tudi o poškodovanem gasilcu.

