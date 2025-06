Pri Omišu danes zjutraj izbruhnil silovit požar Primorski dnevnik Razmere pri Omišu, kjer je danes zjutraj izbruhnil požar, so se v zadnjih urah izboljšale, je za hrvaško javno radiotelevizijo HRT povedal poveljnik gasilcev. Temu so v veliki meri prispevali kanaderji, ki pred tem zaradi močnega vetra niso mogli leteti. V gašenju je bil poškodovan en gasilec. Na območju naselij Pisak in Marušići, vzhodno od hrvaškega Omiša je nekaj pred sedmo uro izbruhnil gozdni ...

