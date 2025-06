Vodja generalštaba ukrajinske vojske napoveduje okrepitev napadov na Rusijo SiOL.net Načelnik generalštaba ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je danes napovedal, da bo Ukrajina povečala "obseg in globino" napadov na Rusijo. Dejal je, da so se dosedanji napadi izkazali za učinkovite in dodal, da bo Kijev napadal le vojaške cilje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

