Morija civilistov se še kar nadaljuje: V ruskem nočnem napadu na Kijev je bilo ubitih najmanj sedem ljudi Demokracija Piše: C. R., STA V ruskem napadu na ukrajinsko prestolnico in kijevsko regijo je bilo ponoči ubitih najmanj sedem ljudi, še približno 20 je ranjenih, so davi po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile ukrajinske oblasti. Šest ljudi je umrlo v okrožju Ševčenkivski, kjer se je zrušil del večnadstropne stavbe, še ena oseba pa je bila ubita v kraju Bila Cerkva blizu Kijeva, je sporočil ukrajins

