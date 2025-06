Prezelj: S tem napadom so ZDA negotovost glede Irana za nekaj časa razrešile RTV Slovenija "Zadeva je resna," je v odzivu ocenil ameriški napad na Iran obramboslovec Iztok Prezelj. Karkoli so že Iranci nameravali, so po teh napadih od tega zagotovo oddaljeni za leto ali dve ali tri, še ocenjuje.

