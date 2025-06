(Spremljamo) Za Iran je vojne konec, Izrael se preusmerja na Gazo Svet 24 Spopadi med Izraelom in Iranom, v katere so se s sobotnim bombardiranjem iranskih jedrskih objektov vključile ZDA, so se včeraj stopnjevali do iranskega napada na ameriške baze v Katarju in Iraku. A je bil to napad bolj omejene, simbolične narave, ki je stranem omogočil, da stopijo korak nazaj. Ameriški predsednik Donald Trump je že ponoči enostransko razglasil prekinitev ognja.

