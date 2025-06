VOJNIK Smrtna prometna nesreča na Frankolovem Novice.si Okoli osmih zjutraj je cesti med Vojnikom in Slovenskimi Konjicami izven naselja Frankolovo prišlo do tragične prometne nesreče. V njej življenje izgubila 33-letna voznica osebnega avtomobila. Iz neznanega vzroka je zapeljala na nasprotni pas in tam čelno treščila v avtobus. V nesreči sta bila telesno poškodovana voznik avtobusa in eden od potnikov, za reševanje ponesrečencev je posredoval helikop ...

