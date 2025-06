Vid je novi Mali šef Slovenije 24ur.com Kuharski šov Mali šef Slovenije: mala mal'ca je postregel s številnimi odličnimi jedmi, ki so jih pripravili mali kuharji, v velikem finalu sedme sezone pa sta se pomerila 13-letni Vid in 11-letni Vasja Hojs Rakić, ki sta v prvem delu šova zbrala maksimalno število zvezdic. Vasja je naposled le moral priznati premoč Vidu, ki je tako postal Mali šef Slovenij 2025 in svoji šoli prikuhal najvišjo de...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Nataša Pirc Musar

Asta Vrečko

Matjaž Han