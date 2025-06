Sin Raaya in Marjetke Vovk zmagal v resničnostnem kuharskem šovu SiOL.net Pretekli konec tedna se je končala sedma sezona resničnostnega šova Mali šef Slovenije. V finalu sta se izmed šestih mladih kuharjev, ki so se predstavili v šovu, pomerila Vasja Hojs Rakić iz OŠ Bojana Ilicha in Vid Vovk iz OŠ Brezovica. Vid, ki je sicer sin glasbenikov Aleša (Raaya) in Marjetke Vovk iz dueta Maraaya, je na koncu slavil zmago.

