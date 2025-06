Vrečko brani režim, ki muči otroke, obeša geje in zatira ženske Nova24TV Ni presenetljivo, da so se po ameriškem napadu na iranske jedrske objekte nemudoma zganili v Levici, ki o mednarodnem dogajanju pogosto zavzema stališča, blizu iranskemu režimu. Koordinatorica stranke Vrečko je tokrat zapisala, da naj Slovenija zahteva sklic Varnostnega sveta ZN in obsodi napad na Iran, ki je sicer znan po množičnih kršitvah človekovih pravic. V preteklosti pa se niso ravno iz ...

Sorodno