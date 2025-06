Potem ko je Iran v znak odgovora na nedeljske ameriške napade na iranske jedrske objekte izstrelil rakete proti ameriškim oporiščem v Katarju in Iraku, je ameriški predsednik Donald Trump sedaj sporočil, da je bila uveljavljena prekinitev ognja med Iranom in Izraelom. “Bog blagoslovi svet!” je ta med drugim izpostavil. Kmalu zatem so iranske rakete poletele proti Izraelu. Katarsko obrambno mi ...