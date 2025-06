Piše: Moja Dolenjska Evropski poslanec in nekdanji kočevski župan Vladimir Prebilič je po ugibanjih o njegovi politični aktivaciji pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami danes sporočil, da se bo na volitve podal z novoustanovljeno stranko. Kongres nove stranke je napovedan za 18. oktober, ko naj bi predstavili tudi program stranke in njeno ekipo. Mnenja o Prebiličevi napovedi so zelo skeptična ...