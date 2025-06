Škof Saje na maši za domovino pozval k sodelovanju za skupno dobro SiOL.net Pred dnevom državnosti je v ljubljanski stolnici potekala maša za domovino. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je spregovoril o potrebi po miru, pravičnosti in resnici. "Strnimo vrste in presezimo osebne zamere ter sodelujmo za skupno dobro vseh nas in prihodnosti sveta," je pozval.

