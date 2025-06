Saje: Strnimo vrste, presezimo osebne zamere, sodelujmo RTV Slovenija Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je na maši za domovino pozval k sodelovanju za skupno dobro, pri čemer lahko za mirno sožitje in pravično družbo lahko naredimo "vsak nekaj in skupaj veliko".

Sorodno