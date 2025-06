Petrol bo opoldne za eno uro protestno zaprl prodajna mesta zunaj avtocest Radio Ognjišče Družba Petrol bo danes med 12. in 13. uro zaradi sporne uredbe o regulaciji cen goriv protestno zaprla prodajna mesta zunaj avtocest. V času zaprtja bo sicer zagotovljena nemotena oskrba z gorivi za vse intervencijske službe, so zapisali v sporočilu za javnost. Že včeraj so začasno zaprli štiri prodajna mesta.



