Poslanec SDS Jožef Jelen je naslovil poslansko vprašanje na Vlado Republike Slovenije v zvezi z nenadnim zaprtjem 40 bencinskih servisov po Sloveniji, med drugim tudi v turistično privlačni občini Solčava. Do zaprtij je prišlo brez predhodnega obvestila lokalnim skupnostim, kar po mnenju poslanca kaže na popolno ignoranco do prebivalcev, občin in turističnih ponudnikov. Zaprtje bencinskih serv ...