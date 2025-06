V novi št. revije Demokracija preberite: Nesposobna Golobova vlada odgovorna za številne poletne prometne zastoje Demokracija Piše: Marjeta Bogataj Poletni prometni zastoji na slovenskih cestah so vedno večji problem, ki ga vladajoči očitno niso zmožni učinkovito reševati. Potrebni širitvi avtocest niso naklonjeni, zapore zaradi nujnih obnovitvenih del pa nam bodo to poletje spet načenjale živce. Pred nami so meseci, ko se na slovenskih cestah napovedujejo veliki prometni zastoji. Vzrokov je več, od turističnih prome ...

