Do sredine julija zaprt avtocestni priključek Šentvid 24ur.com V okviru druge faze gradnje prometne ureditve na Celovški cesti v Ljubljani so za ves promet zaprli avtocestni priključek Šentvid. Zaprtje je načrtovano predvidoma do 15. julija. Promet po Celovški odslej poteka po enem zoženem voznem pasu v vsako smer.

Sorodno





















Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Milan Kučan

Nataša Pirc Musar

Janez Janša

Tanja Fajon