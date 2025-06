Piše: Aleš Primc, vodja “Koalicije za otroke gre!”

Koalicija “Za otroke gre!” je zbrala podpise za referendum, da otrok potrebuje očeta in mamo. Namesto potrebnih 2500 podpisov smo jih v manj kot enem tednu zbrali kar 6500. Iz srca se zahvaljujemo in čestitamo vsem, ki so zbirali in oddali svoj podpis!