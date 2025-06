Koalicija “Za otroke gre!” zbrala 6500 podpisov za referendum o zakonu, ki zanika vlogo očeta v družini Nova24TV Koalicija “Za otroke gre!” je v manj kot enem tednu zbrala več kot 6500 podpisov za razpis referenduma, ki poudarja, da otrok potrebuje očeta in mamo. S tem so krepko presegli zakonsko zahtevanih 2500 podpisov. Podpise bodo danes, 24. junija 2025, ob 15.30 vložili v Državni zbor. Vodja koalicije Aleš Primc se je zahvalil vsem, ki so prispevali podpise ali pomagali pri zbiranju, in izrazil navdušen ...

Sorodno







Omenjeni Aleš Primc

Otrokove pravice

referendum Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tadej Pogačar

Luka Dončić

Bojan Kumer

Romana Tomc