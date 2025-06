Mladi Slovenci neporaženi v četrtfinale SP-ja na Poljskem RTV Slovenija Slovenska rokometna reprezentanca do 21 let se je uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva na Poljskem. Na zadnji tekmi pred končnico je s 37:31 ugnala Madžarsko in tako še naprej ostaja neporažena. Tekmeci v četrtfinalu bodo v četrtek Danci ali Ferci.

Sorodno