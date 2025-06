Slovenski mladi upi s prvega mesta v četrtfinale SP! Sportal Slovenski rokometni reprezentanci do 21 let je uspel velik dosežek, na svetovnem prvenstvu na Poljskem se je uvrstila v četrtfinale. Na zadnji tekmi pred končnico je s 37:31 ugnala Madžarsko in tako še naprej ostaja neporažena. Četrtfinalni tekmec Slovencev bo znan po dvoboju med Danci in Ferci.

