Slovenski odbojkarji v Burgas brez kapetana Urnauta RTV Slovenija Po treh zmagah in enem porazu v Riu de Janeiru zdaj slovenski odbojkarji začenjajo drugi turnir Lige narodov, kjer jih v Burgasu v Bolgariji od srede do nedelje čakajo Turčija, Bolgarija, Francija in Japonska.

Sorodno