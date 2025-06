Državni praznik so obeležili z zmago proti Turčiji Dnevnik Slovenski odbojkarji so dan državnosti proslavili s prepričljivo zmago nad Turčijo na uvodni tekmi turnirja lige narodov v Burgasu. Premagali so jo s 3:0 (16, 22, 18). V četrtek bodo prosti, v petek pa jih ob 18.30 čaka dvoboj z domačinko Bolgarijo.

