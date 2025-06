Polfinalni dan: Nizozemci pripravljeni na močne Angleže 24ur.com Danes nas čaka polfinalni obračun evropskega nogometnega prvenstva do 21 let med Anglijo in Nizozemsko. Selektor slednjih Michael Reiziger je o treh levih govoril le z izbranimi besedami in napovedal izenačeno ter napeto tekmo, ki si jo boste lahko ob 17.45 ogledali na Kanalu A in VOYO.

