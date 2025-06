Piše: A. G. (Nova24tv) Danes, 25. junija, praznujemo dan državnosti, najpomembnejši praznik samostojne Slovenije. To je dan, ko je slovenski narod leta 1991 dokončno pretrgal vezi s propadlim jugoslovanskim komunističnim režimom in se podal na pot demokracije. A danes, 34 let pozneje, se zdi, da duh tiste enotnosti bledi. Namesto da bi praznik osamosvojitve doživljali kot nacionalni ponos, ga dana ...