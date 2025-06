Skupina Joker Out bo za obletnico naredila nekaj, kar bo razveselilo njihove poslušalce Slovenske novice Skupina Joker Out bo junija prihodnje leto z največjim koncertom, ki so ga poimenovali Karneval, zaznamovala deset let delovanja.

