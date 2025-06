Zala Orel: »To je univerzalni jezik.« Slovenske novice BIEN je bienale tekstilne umetnosti, ki vsaki dve leti poteka na različnih koncih Gorenjske in Goriške, letos je lokacij največ doslej in obiskovalci so na razstave in dogodke vabljeni vse do 14. avgusta.

