Diddy ne bo pričal: sklepni nagovori v sojenju in premalo dokazov o trgovini z ljudmi Svet 24 Raper in glasbeni mogotec Sean Diddy Combs se je odločil, da se ne bo zagovarjal pred obtožbami o kriminalnem združevanju, spolni trgovini in zlorabah, zaradi katerih mu grozi dosmrtni zapor.

