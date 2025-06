Na sojenju Seanu Diddyju Combsu na vrsti sklepna nagovora obrambe in tožilstva poroti SiOL.net Odvetniki glasbenika Seana Diddyja Combsa, ki bo danes ponovno na sodišču, niso poklicali nobene priče, raper in ustanovitelj podjetja Bad Boy Records pa je sodniku Arunu Subramaniana povedal, da se ne bo zagovarjal pred obtožbami o kriminalnem združevanju in spolni trgovini, zaradi katerih mu v primeru obsodbe grozi dosmrtni zapor.

