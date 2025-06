Demokrati za župana New Yorka favorizirajo muslimanskega socialista Mamdanija Nova24TV Demokrati želijo na mesto župana New Yorka postaviti 33-letnega Zohrana Mamdanija. Musliman indijskega rodu, rojen v Ugandi, ne uživa podpore predsednika Donalda Trumpa. Ta je namreč Mamdanija označil za 100-odstotnega komunističnega norca. Da je socialist Mamdani preveč skrajen za vodenje New Yorka, pa meni celo demokratska kongresnica Laura Gillen. Na torkovih strankarskih volitvah je Zohran ...

