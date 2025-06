Zaradi posledic prometne nesreče v bolnišnici umrl 69-letni motorist Demokracija Piše: C. R., STA Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v soboto na območju Kočevskih Poljan, je v bolnišnici umrl 69-letni moški, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto. Nesreča se je zgodila, ko je motorist izgubil oblast nad motorjem in trčil v prometno signalizacijo. V soboto popoldne so bili policisti obveščeni o padcu motorista na cesti na območju Kočevskih Poljan. Po ug

