Vlada prenavlja zdravstveni sistem: Okrepljen ZZZS in proračunski denar za nujne storitve Maribor24.si Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ga poslala v obravnavo državnemu zboru po nujnem postopku.

