332. dopisna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je na današnji dopisni seji potrdila predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, se seznanila z razrešitvijo stavkovnih zahtev Sindikata Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa in prerazporedila sredstva državnega proračuna. Sprejela je tudi stališče do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k predlogu Zakona o gostinstvu.

