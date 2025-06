Umrl je gledališki in filmski igralec Sergej Ferrari Primorski dnevnik Iz Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica so sporočili, da je v sredo umrl dolgoletni gledališki in filmski igralec Sergej Ferrari, poročajo Primorske novice. Rodil se je leta 1933 v Komnu. Na Primorskem je odigral pomembno vlogo pri oblikovanju gledališkega prostora, saj je bil ob Andreju Jelačinu eden prvih poklicnih igralcev v novogoriškem gledališču, kjer je sodeloval že kot študent. Čepr ...

