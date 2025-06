Umrl slovenski igralec Lokalec.si V 92. letu starosti je umrl gledališki in filmski igralec Sergej Ferrari, so sporočili iz SNG Nova Gorica. Bil je eden prvih poklicnih igralcev v novogoriškem gledališču in eden njegovih najprepoznavnejših obrazov. Ferrari je blestel tako v komedijah kot v zahtevnih dramskih vlogah. Med vrhunci njegove kariere je monodrama Centrala iz leta 1978, ki jo je tudi sam režiral. Nastopil je tudi v filmih Na klancu, Ljubezen in Šanghaj. Ostal bo v spominu kot predan in radoživ umetnik.

