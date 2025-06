Vročina in nevihte krojijo klubsko SP v ZDA, bo tako tudi na mundialu? 24ur.com Ekipe, ki nastopajo na letošnjem svetovnem klubskem prvenstvu v nogometu v ZDA, se soočajo s težavami zaradi ekstremnih vremenskih razmer, kot so neznosna vročina in nevihte z udari strel. Zaradi slednjih je bilo nekaj tekem že prekinjenih, saj tako velevajo varnostna pravila v ZDA.